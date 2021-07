Qiagen : Invest Securities réitère son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities souligne que le groupe a communiqué la semaine dernière des résultats préliminaires au 2ème trimestre 2021 marqués par une performance au-dessus des attentes, grâce à un redressement plus important des ventes ex Covid, mais a revu en baisse ses anticipations annuelles du fait de l'impact plus important des campagnes de vaccination, notamment aux US, sur les ventes Covid.



' Alors que la contribution de la pandémie aux résultats devrait fortement ralentir sur le S2, le groupe dispose de perspectives solides à MT ' rajoute le bureau d'analyses.



Après actualisation du modèle, l'analyste révise ses BNA 21/22/23e de -1,4%/-2,6%/-3,2% et abaisse son objectif de cours à 52E (contre 54E). Il réitère son opinion achat avec un potentiel de +30%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.