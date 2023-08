Qiagen : Invest Securities réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Qiagen, avec un objectif de cours légèrement revu à la baisse, de 45 à 43 euros.



Selon l'analyste, la publication trimestrielle traduit la résilience du groupe avec des résultats robustes, soutenus par ses principaux piliers de croissance.



'Néanmoins, celle-ci n'est pas réjouissante au regard du manque de visibilité sur le segment OEM et sur les perspectives chinoises qui ont incité le groupe à abaisser ses objectifs', souligne Invest.





