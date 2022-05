Qiagen : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste actualise son modèle suite à la publication du 1er trimestre 2022 du 26 avril qui s'est soldée sur des résultats largement au-dessus des attentes et un relèvement des objectifs à tcc.



' A l'instar de ses pairs en DIV, la surperformance repose sur un effet très positif du déferlement de la vague Omicron jusqu'à fin janvier sur les ventes Covid (+18% tcc vs -7,5% att) alors que le reste de l'activité est en ligne ' indique Invest Securities.



' Du fait d'un effet change 2x plus pénalisant, le relèvement des objectifs, qui nous semble encore timoré, a un impact limité en publié. Après actualisation, nous abaissons nos BNA 22-24e de -2% en moyenne ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities ajuste son objectif de cours à 46E (contre 48E) et réitère son opinion neutre.



