Qiagen : Invest Securities ajuste son objectif à 39 E

(CercleFinance.com) - Pour faire suite à l'annonce de l'acquisition de Qiagen par Thermo Fisher à un prix de 39E par action payé en cash, Invest Securities souligne deux points : ' (i) nous ne sommes pas surpris de l'identité de l'acquéreur et par le prix proposé qui est cohérent avec les multiples payés en Diagnostic Moléculaire mais (ii) nous sommes étonnés du revirement stratégique du conseil d'administration qui avait clôturé des discussions stratégiques fin 2019 '.



Cette décision avait incité le bureau d'analyses à abaisser son opinion à Neutre avec un objectif de cours de 33E.



' Avec une prime attractive (+23% vs cours avant annonce), nous ajustons notre OC au prix proposé de 39E et réitérons notre recommandation Neutre ' rajoute Invest Securities.



