Puma : UBS dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Puma, qu'il ramène de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 80 à 63 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le courtier suisse explique anticiper une phase de 'consolidation' pour l'équipementier sportif après le redressement spectaculaire opéré ces dernières années.



Le broker dit s'inquiéter tout particulièrement (1) d'un environnement jugé de plus en plus compliqué pour le secteur, (2) d'une concurrence accrue de la part de ses concurrents les plus aguerris chez les détaillants, (3) d'une reprise très incertaine en Chine et (4) de la nécessité d'une réorganisation de ses activités de distribution dans la région Amériques après la croissance rapide que le groupe allemand a enregistrée dans la zone.



Sur ce dernier point, UBS estime que la volonté affichée par le nouveau directeur général de se concentrer sur un réseau de distribution de qualité aux Etats-Unis constitue la bonne décision sur le long terme, mais que ce choix risque aussi d'enrayer le principal moteur de la croissance de l'entreprise.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

