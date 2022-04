Puma : Stifel reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Puma tout en abaissant son objectif de cours de 118 à 108 euros, avec une hypothèse de coût moyen pondéré du capital (WACC) rehaussée de 8 à 8,5% pour refléter des incertitudes macroéconomiques plus fortes.



'Les pressions sur la marge brute ont été difficiles à éviter, avec des mix régional (Chine) et de canaux s'ajoutant à l'inflation des coûts entrants', explique le broker dans sa note sur le fournisseur allemand d'articles de sport et son pair adidas.



Stifel réduit ses estimations de marge opérationnelle 2022 pour les deux groupes, de 50 points de base sur adidas et de 30 points de base sur Puma, et se situe désormais légèrement sous l'objectif de la direction pour adidas.



