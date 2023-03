Puma : Stifel reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa recommandation 'achat' sur Puma avec un objectif de cours ajusté de 82 à 80 euros, au lendemain d'une publication de résultats annuels que le marché a punie par une chute de près de 7% du titre en Bourse.



Le broker souligne que le fournisseur allemand d'articles de sport a fait part d'une contraction de 420 points de base de sa marge brute au dernier trimestre, ainsi que d'objectifs 2023 prudents (comme toujours en début d'année selon lui).



Stifel s'attend néanmoins à ce que 'les pressions sur la marge brute commencent à s'apaiser à partir du second semestre 2023, les changes pouvant rester le seul fort vent contraire alors que les coûts d'intrants, le fret et l'intensité promotionnelle s'amélioreront'.



