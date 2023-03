Puma : Jefferies reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 76 euros sur Puma, notant que 'les débuts du nouveau CEO Arne Freundt lors des trimestriels ont confirmé une stratégie de continuité, y compris un EBIT 2025 d'un milliard d'euros'.



Selon lui, la réaction décevante des investisseurs pourrait être 'liée à une réticence à s'engager' et 'un signal pour une progression des ventes plus atone aux États-Unis'.



'Par contre, les signes positifs de janvier et février observés en Chine ne semblent pas être extrapolés dans les objectifs annuels pour le groupe', estime toutefois le broker.



