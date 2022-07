Puma : Jefferies réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 95 E après l'annonce son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse de 34,4% à 146 millions d'euros sur les trois mois écoulés, alors que le consensus ne visait qu'un profit de 131 millions.



L'analyste a noté un ton plus prudent sur la demande et les perspectives de marge brute dans la conférence organisée par la direction. ' Cela semble causer une certaine confusion parmi les investisseurs '.



' Les signes croissants de surstockage au niveau de l'industrie américaine et l'ampleur de la reprise des prix nécessaire face aux défis des matières premières en 2023 ont été les points centraux de cet après-midi ' indique Jefferies.



' Ils ont éclipsé le potentiel d'un rebond à moyen terme en Chine et les gains de parts de marché d'une marque en plein essor ' rajoute le bureau d'analyses.



L'équipementier allemand a annoncé qu'il tablait désormais sur une croissance de l'ordre de 15% de son chiffre d'affaires hors effet de change pour cette année, avec de bonnes surprises potentielles, et non plus de l'ordre de 10%.



