Puma : Credit Suisse reste 'neutre' et relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse augmente ses prévisions concernant Puma pour le 4e trimestre 2020 mais s'attend à un ralentissement de la reprise des ventes et des marges en 2021.



'Compte tenu du Covid, nous sommes un peu plus prudents sur les perspectives du 1er semestre 2021, et notamment du 2e trimestre', indique le broker.



Credit Suisse relève toutefois son objectif de cours à 12 mois à 86 euros - contre 80 euros précédemment. Cependant, prenant en compte la hausse du titre de 9% ces trois derniers mois, il maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Puma.



Le bureau d'analyses s'interroge notamment quant au possible report des dépenses des ménages confinés sur les vêtements et notamment sur les articles de sport, dont les ventes avaient 'relativement bien fonctionné lors du confinement'.





