Puma : AlphaValue réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a ramené vendredi son objectif de cours sur Puma à 83,9 euros, contre 96,7 euros précédemment, en raison de l'incertitude pesant sur l'environnement économique actuel.



Dans une note de recherche, le bureau d'études - qui affiche une recommandation 'accumuler' sur le titre - souligne que les problèmes d'approvisionnement et le contexte délicat en Chine avaient déjà pesé sur les performances du groupe au second semestre 2021.



AlphaValue s'attend à ce que la persistance des problèmes logistiques, conjugués aux pressions inflationnistes et aux incertitudes géopolitiques, continuent de pénaliser l'activité de l'équipementier sportif cette année.



Le cabinet parisien s'inquiète notamment du mouvement de boycott qui touche le coton du Xinjianget et de la récente résurgence du Covid en Chine, appelés selon lui à affecter le rythme de croissance à court terme, ce qui le conduit à revoir à la baisse ses prévisions de résultats sur le groupe.



