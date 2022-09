Prysmian : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Prysmian avec un objectif de cours rehaussé de 38,5 à 40,5 euros, soit un potentiel de progression de 31% par rapport au cours actuel de l'action du fabricant italien de câbles pour l'énergie et les télécommunications.



Le broker le juge 'fortement positionné pour bénéficier de la transition énergétique avec une accélération projetée des investissements pour les interconnecteurs et les projets éoliens en mer, ainsi que des effets des plans d'infrastructures sur plusieurs marchés clés'.



