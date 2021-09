Prudential : Credit Suisse relève son objectif sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste relève son objectif de cours à 18,00 £ (contre 17,44 £) et réitère son conseil de surperformance sur Prudential à la suite de la scission des activités d'assurance-vie aux États-Unis.



' Le titre s'est redressé comme nous l'attendions après l'annonce de la scission, et nous pensons que cela lève une incertitude importante qui devrait réduire le coût des capitaux propres ' indique Credit Suisse.



L'analyste s'attend encore à un potentiel de hausse sur la valorisation du titre. Il a ajusté ses estimations du BPA pour exclure les bénéfices de l'assurance-vie américaine.



' Nous prévoyons un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 20% pour les ventes de nouvelles affaires sur 2021E-2023E. En dépit d'une restriction pour les visiteurs de Chine continentale à Hong Kong, nous prévoyons une croissance de 16% des ventes de nouvelles affaires en 2021E. Cela démontre la forte diversification et la franchise de distribution de Prudential en Asie, mais surtout une part croissante de la création de valeur en Chine ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.