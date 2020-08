Prudential : Bank of America reste à achat, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur Prudential avec un objectif de cours rehaussé à 1500 pence, objectif pour lequel il voit en outre 'encore de la marge de progression compte tenu de sa notation décotée sur l'Asie par rapport à AIA'.



'La confirmation de la pleine séparation de l'activité aux Etats-Unis devrait aider à continuer de resserrer le débat et la décote sur Prudential', juge le broker, estimant que les yeux se tournent vers les recettes tirées de l'opération pour le désendettement et l'Asie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com.

