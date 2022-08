ProSiebenSat.1 : UBS reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - UBS réitère sa recommandation 'achat' sur ProSiebenSat.1 avec un objectif de cours maintenu à 12,2 euros, une cible qui recèle un potentiel d'augmentation de 44% pour le titre du groupe allemand de télévision.



'Les résultats du deuxième trimestre ont légèrement battu les attentes et la baisse des prévisions pour l'exercice 2022, compte tenu d'un marché publicitaire plus faible, est déjà prise en compte dans les prévisions du consensus', estime le broker.



UBS réduit ses attentes de BPA pour le groupe de 2 à 3%, de façon à tenir compte de la vente d'actifs de contenus aux États-Unis et d'une dynamique dans le dating plus faible, avec des prévisions de publicité télévisée inchangées.



