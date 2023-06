ProSiebenSat1 : Oddo BHF relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève sa recommandation sur ProSiebenSat1 de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 11 euros (contre 10 euros précédemment), dans le sillage de prévisions d'EBITDA récurrents relevées de 8% en moyenne d'ici à 2025.



Le bureau d'études estime que le titre du groupe de médias allemand 'présente dorénavant un momentum beaucoup plus favorable', citant par exemple une stabilisation (juin) et un rebond publicitaire (second semestre).



Oddo BHF mentionne également un potentiel d'économies de coûts non intégré par le consensus, une possible fusion avec Sky Deutschland, selon lui 'très créatrice de valeur', ainsi qu'une valorisation 'particulièrement attractive'.



