ProSiebenSat : Valeur la plus attractive du secteur selon Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo présente un premier preview sur ses attentes pour le secteur TV au 3ème trimestre.



' La tendance publicitaire devrait être positive partout en Europe, avec une surperformance en Allemagne (+16%e pour Pro7Sat). La tendance en France et Espagne devrait être légèrement positive (~+3%) et en Italie et France (+2%) ' indique l'analyste.



' La dynamique reste très bonne et la plupart des annonceurs accroissent actuellement leurs investissements. A noter toutefois, et c'est le principal point d'incertitude, un probable ralentissement du secteur automobile (~entre 10 et 12% des marchés européens) '.



' Nous ne serions pas surpris que la baisse soit de l'ordre de 50% sur cette deuxième partie du mois (soit 25% en septembre) ' rajoute Oddo.

Oddo réitère sa préférence pour Pro7Sat (Surperformance et objectif de cours de 22 E) au regard d'un très bon 3ème trimestre et d'un consensus qui nous semble toujours trop bas sur 2021.



' Nos attentes sont inchangées sur Pro7Sat. Nous tablons sur une croissance publicitaire de 16% au T3 et de +0,5% au T4 (vs +1%) ainsi qu'un EBITDA récurrent de 176 ME au T3 et de 845 ME en 2021e (vs 848 ME) '.



