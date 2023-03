ProSiebenSat : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'sous-performance' tout en relevant son objectif de cours de 6,2 à 7,1 euros sur ProSiebenSat, pour tenir compte, dans sa valorisation DCF du groupe de médias allemand, d'une dette nette moindre en 2022 qu'en 2021.



'Le nouveau CEO Bert Habets a présenté une nouvelle stratégie qui était une évolution de la précédente sans nouveaux objectifs (toujours environ 5% de croissance des revenus à moyen terme) mais avec plus de concentration et de discipline des coûts', pointe-t-il.



Le broker réduit sa prévision de croissance des recettes publicitaires en zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) pour 2023 à -4%, contre -3% précédemment, mais remonte son estimation d'EBITDA à 625 millions d'euros contre 616 millions auparavant.



