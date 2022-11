Prada : Oddo initie le titre à Surperformance

(CercleFinance.com) - Après une longue période de stagnation des ventes et d'érosion de la rentabilité, Prada a retrouvé ces derniers semestres un allant commercial visible et sa performance financière récente le met désormais 'en bonne place dans le secteur', relève Oddo.



'Nous initions le titre à Surperformance, avec un objectif de cours de 48.5 HKD, soit un potentiel à 12 mois de 20%', poursuit l'analyste pour qui la société peut maintenir sur la durée une croissance des profits supérieure à la moyenne de l'industrie 'et accéder au statut de méga-marque de soft luxury'.



'La croissance du CA devrait rester en ligne ou légèrement au-dessus de la moyenne de l'industrie (nous prévoyons +10% y/y tcc au S2, +7% y/y tcc pour 2023, +9% tcc pour 2024). Un rythme moyen 10 ans à +8% par an est crédible. Le groupe peut viser une marge d'EBIT de 24/25% à moyen terme d'où une croissance des résultats au-dessus de la moyenne', ajoute encore Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.