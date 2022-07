Poste Italiane : UBS dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - UBS dégrade sa recommandation sur Poste Italiane de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 13 à 8,7 euros, une nouvelle cible globalement conforme au cours de bourse actuel du titre de l'opérateur postal italien.



'Nous devenons plus prudents sur les perspectives de revenus à la lumière du contexte macroéconomique difficile', explique le broker dans le résumé de sa note, pointant le risque souverain et la stagflation comme facteurs pesant sur le cours de l'action.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.