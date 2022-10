Porsche : Stifel initie à 'conserver', objectif 98 euros

(CercleFinance.com) - Stifel a initié mardi le suivi du titre Porsche avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 98 euros.



S'il dit apprécier la qualité du constructeur allemand de voitures haut de gamme, l'analyste explique qu'il faudrait qu'il considère le fabricant de la 911 comme une valeur du luxe pour se montrer plus positif sur le dossier, un pas qu'il n'est pas encore décidé à franchir au vu du contexte actuel.



'Peut-être qu'un bolide à 100.000 euros ne constitue pas le choix le plus judicieux en période de ralentissement économique', estime l'intermédiaire dans une note.



'Un client de Ferrari choisira une Ferrari quoiqu'il en coûte, l'achat d'une BMW s'avère plus fonctionnel , en tout cas pour aller travailler, mais une Porsche est le type de biens que les gens achètent lorsque leurs bonus ont été excellents, quand les prix de l'immobilier montent en flèchent et lorsque la Bourse explose', rappelle-t-il.



'Cela a été le cas pendant les 12 dernières années, mais cela ne sera pas l'année prochaine', anticipe Stifel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.