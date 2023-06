Porsche SE : Berenberg initie la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir initié la couverture du titre Porsche Automobil Holding (Porsche SE) avec une recommandation d'achat et un objectif de cours établi à 76 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste justifie son conseil favorable par la décote boursière 'beaucoup trop importante' à son goût sur laquelle se traite la holding, qui détient 31,9% du capital de Volkswagen et 12,5% de celui de Porsche AG.



'Nous pensons que la valorisation actuelle de marché de Porsche SE, qui s'échange sur la base d'une décote de 45% par rapport à sa valeur d'actifs nette (NAV) ne reflète pas correctement la valeur actuelle ni les perspectives de ses investissements de coeur', indique l'intermédiaire.



