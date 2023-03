Porsche : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo garde sa recommandation Surperformance sur le titre Porsche mais relève son objectif de cours de 120E à 135E.



' Le groupe continue d'afficher sa confiance sur capacité à non seulement générer de la croissance mais aussi défendre ses marges en 2023 ', relève l'analyste pour qui le défi est rendu possible, ' grâce à son carnet de commandes, une poursuite de l'amélioration de l'environnement de production, mais aussi des effets prix/mix '.



En effet, le groupe compte passer une hausse de prix sur l'ensemble de son portefeuille à la mi année (+5%), ' et a l'objectif de continuer à s'appuyer sur le levier des séries limitées ', précise Oddo.



' Porsche vise donc 1/ un CA de 40-42 MdE, soit une croissance de 6-12%, au-dessus des attentes et qui devrait être tirée par une légère croissance des volumes avec un effet prix plus important, et une marge d'EBIT de 17 à 19% ', ajoute l'analyste.



