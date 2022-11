Porsche : Jefferies initie le suivi à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a initié vendredi le suivi du titre Porsche avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours établi à 95 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique que le positionnement 'attractif' du prix de l'introduction en Bourse, conjugué à la récente intégration du titre sur plusieurs indices de référence, ont permis au titre de générer un potentiel haussier qu'il estime désormais épuisé.



'L'accélération de la conversion vers les véhicules électriques n'est pas dénuée de risque et nous considérons que l'exercice 2022 pourrait marquer un plus haut de court terme en ce qui concerne les bénéfices', prévient-il.



