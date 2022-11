Porsche : Initié à surperformance chez Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo BHF initie une couverture de Porsche avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 120 euros, mettant en avant pour le constructeur automobile allemand un positionnement hybride 'opportun', à la croisée du segment premium et du luxe.



'Le profil unique de Porsche AG en fait un actif très attractif dans l'environnement macroéconomique incertain actuel mais aussi face au défi de l'électromobilité que nous voyons comme une opportunité pour lui, en absolu et en relatif aux pairs', juge l'analyste.



'Sur le plan financier, ce profil devrait continuer à se traduire par une performance best-in-class (TMVA attendu pour 2022/2025 du FCF de plus de 9%) et par la politique de retour à l'actionnaire la plus attractive du secteur (payout 50%)', poursuit-il.



