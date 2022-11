Porsche : Deutsche Bank initie la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a initié mardi la couverture du titre Porsche AG avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 115 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le constructeur de voitures de luxe - dont les résultats financiers résistent bien aux périodes de crise - est bien parti pour générer une croissance moyenne annuelle de 5% à 10% de son activité, tout en améliorant ses marges bénéficiaires en dépit de sa montée en puissance sur le segment des véhicules électriques.



A ce titre, l'intermédiaire estime que Porsche constitue un bon exemple d'une transition réussie vers l'électrification, sans aucun préjudice au niveau de la valeur de la marque.



Pour DB, l'entrée en Bourse du fabricant de voitures de sports offre donc aux investisseurs la possibilité de participer à un dossier disposant de solides fondamentaux, mais aussi d'opportunités de développement via de nouvelles offres (tout particulièrement avec le Macan), le merchandising et les accords de licence.



'Si Porsche a déjà signé de très bonnes performances depuis son introduction, nous pensons qu'il existe encore du potentiel haussier', affirme le professionnel dans sa note.



