Porsche : BofA entame le suivi à 'neutre'

(CercleFinance.com) - BofA a entamé mardi le suivi de l'action Porsche avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours établi à 110 euros, estimant qu'il est temps de marquer une pause après le départ tonitruant en Bourse du groupe automobile.



Dans sa note, l'intermédiaire fait remarquer que le titre du constructeur de voitures haut de gamme a gagné près de 25% depuis son introduction en Bourse, une performance 'digne d'une 911' qui le conduit désormais à se traiter en ligne avec les valeurs du luxe.



BofA reconnaît qu'il s'attend à une solide performance de la part du fabricant de voitures de sport à horizon 2024/2025, avec l'arrivée de ses modèles électriques (Macan, 718, Cayenne) et de la mise en place de la plateforme PPE.



D'ici là, souligne-t-il, 2023 pourrait cependant s'avérer être une simple 'année de transition', marquée par la préparation du lancement de ces nouveaux véhicules et de grosses dépenses d'investissement, fait-il valoir.



