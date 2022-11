Porsche : Bernstein initie à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Bernstein a initié mercredi le suivi de Porsche AG avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 85 euros, estimant que le titre du constructeur automobile était 'aussi cher qu'une 911'.



S'il reconnaît que le groupe allemand fabrique des voitures 'fantastiques', l'analyste note aussi que la moitié de son catalogue est composé de véhicules valant moins de 100.000 euros, ce qui le rend vulnérable aux cycles économiques.



L'intermédiaire juge par ailleurs que le mode de gouvernance de l'entreprise, ainsi que les retards de développement au niveau des technologies et logiciels pris par Volkswagen, viennent assombrir par ailleurs ses perspectives.



Bernstein note qu'en dépit de la faiblesse de la consommation, de l'envolée des coûts et des retards de produits qui pourraient bien grever les résultats l'an prochain, le consensus de marché a fait le choix d'une approche positive sur le titre.



Après un gain de l'ordre de 30% depuis son entrée en Bourse, le titre se traite actuellement sur la base d'un PER de 20x, un niveau que le professionnel juge 'valorisé à la perfection'.



