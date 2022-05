Pirelli : Stifel réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Pirelli avec un objectif de cours réduit de 5,40 à cinq euros, avec une nouvelle séquence de BPA attendus d'ici à 2024 qui le place toujours 6% en dessous du consensus.



Le broker note que comme ses pairs, le pneumaticien italien a tenté de protéger ses bénéfices trimestriels de l'inflation des coûts par des hausses de prix, mais qu'après les cinq premiers mois de l'année, une reprise des volumes semble plus distante.



'Les objectifs 2022 ont en conséquence été abaissés : la marge d'EBIT ajustée est désormais vue à 15% (au lieu de 16% ou plus précédemment) et le FCF, à la borne basse de sa fourchette de février (environ 0,45 million d'euros)', poursuit-il.



