Pirelli : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Pirelli avec un objectif de cours remonté de 6,2 à 6,5 euros, révisant en légère hausse ses estimations pour le pneumaticien italien à la suite d'une publication au-delà des attentes et d'une guidance à nouveau relevée.



'Les neuf premiers mois de l'année nous ont conforté dans notre vue que 2021 pouvait être considéré comme le point de départ d'une nouvelle histoire pour le manufacturier, davantage qualitative', estime l'analyste en charge du dossier.



Or, sur la base de ses estimations et malgré le bon parcours boursier cette année, Oddo considère que le titre se traite encore à un niveau attractif, 'a fortiori compte tenu du profil différenciant de Pirelli face au secteur automobile et du momentum de résultats très solide'.



