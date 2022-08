Pirelli : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Pirelli avec un objectif de cours rehaussé de 5,3 à 5,5 euros, relevant ses estimations en ligne avec la guidance du pneumaticien italien au lendemain d'une publication trimestrielle jugée très bonne.



'Nous ressortons confortés dans notre vue que le management réussit à maintenir une gestion stricte comme déjà observé l'an dernier, malgré le contexte actuel perturbé', affirme l'analyste, estimant donc que les résultats et le FCF devraient nettement progresser.



'Or, sur la base de nos estimations et après le début d'année difficile sur le plan boursier, le titre se traite désormais sur un niveau que nous jugeons très attractif, a fortiori compte tenu du profil différenciant de Pirelli et du momentum de résultats très solide', poursuit-il.



