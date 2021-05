Pirelli : Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Pirelli avec un objectif de cours ajusté de 6,1 à 5,9 euros, soit un potentiel de hausse de 26% qui 'devrait se concrétiser enfin après ce premier trimestre réussi mais encore incomplet dans son 'momentum' de redressement'.



'Les réalisations en ligne du premier trimestre, qui viennent après la journée investisseurs de début avril, laissent un bon espoir de voir le groupe toucher les hauts de fourchettes de ses guidances 2021', estime l'analyste.



'Nos estimations sont ainsi maintenues après ce trimestre pénalisé par des coûts opérationnels temporaires', poursuit-il, ajoutant considérer que 'Pirelli reste le titre le moins bien valorisé dans le secteur des pneumaticiens'.



