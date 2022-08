Pirelli : Invest Securities remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Pirelli avec un objectif de cours remonté de 5,9 à 6,5 euros, offrant un potentiel de réévaluation de +53%, jugeant que le titre 'n'a pas retrouvé en tant qu'acteur premium, une valorisation cohérente avec son statut'.



Selon le bureau d'études, la publication supérieure aux attentes du pneumaticien italien pour le premier semestre confirme la solide croissance et le 'pricing power', avec un effet mix-prix qui garantit la résilience de la marge d'EBITA.



'Les guidances 2022 sont à nouveau relevées sur le CA et ne sont pas dégradées, cette fois, sur la marge d'EBITA (-1 point au premier trimestre)', note l'analyste qui relève ses BNA, 'découlant de cette trajectoire 'topline' rehaussée'.



