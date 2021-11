Pirelli : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le groupe a revu à la hausse ses guidances de chiffre d'affaires et de FCF 2021 après la publication du 3ème trimestre à nouveau au-dessus des attentes.



' Il semble que le groupe soit désormais en avance sur sa trajectoire de croissance et de marges, ce qui nous pousse à faire ce que nous n'avions pas fait au T2 : relever nos BNA 2021/23e de +10%/+3%/+0% ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities a relevé son objectif de cours de +10% à 6,5E ' offrant un potentiel de réévaluation additionnel de +17% après ce T3 qui consolide un rebond impressionnant (+6pts) de la marge d'EBITA sur 9 mois à 15,1% vs 9,1% '. Son opinion à l'achat est réitéré.



' Comme déjà affirmé, Pirelli, en tant qu'acteur premium, demeure encore trop faiblement valorisé dans le secteur des pneumaticiens ' rajoute l'analyste.



