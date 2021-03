Pirelli : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le groupe a publié des comptes préliminaires 2020 très proches des attentes et des dernières guidances 2020 délivrées lors de la publication du 3ème trimestre.



' Cette publication confirme aussi une nouvelle phase de rebond séquentiel d'activité et une nouvelle amélioration des marges au T4 2020. La trajectoire semble devoir se poursuivre en 2021 ce qui permet à Pirelli de dévoiler des guidances de croissance ' top line ' entre +9,2% et +11,6% soit 4,7/4,8MdsE et une guidance de marge d'EBITA proche de 15% après un réalisé 2020 de 11,7% ' indique le bureau d'études.



' Étant marginalement au-dessus de ces chiffres nous ajustons nos BNA sans impact sur notre OC qui est relevé à 6E contre 5,8E précédemment. Notre opinion achat est réitérée ' rajoute Invest Securities.



