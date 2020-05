Pirelli : Invest Securities rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Pirelli avec un objectif de cours rehaussé de 3,8 à quatre euros, après des trimestriels marqués par l'accélération du plan de flexibilité qui portera les économies de coûts de 160 à 280 millions d'euros en 2020.



Le bureau d'études abaisse ses estimations 2020 vers le bas de fourchette des guidances et modère ses anticipations de rebond 2021/22, mais il retient surtout 'l'effet positif sur les free cash-flows qui devrait résulter de l'ajustement des coûts'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer