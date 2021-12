Pirelli : AlphaValue relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé mercredi sa recommandation sur Pirelli, qui passe à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'ici, estimant que le titre du fabricant italien de pneumatiques 'valait toujours le détour'.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique anticiper un redressement de la marge du manufacturier sous l'effet de l'attention portée aux pneus les plus larges (plus de 19 pouces), aux pneus de spécialités et aux pneus pour véhicules électriques.



AlphaValue note en effet que Pirelli monte en puissance sur le segment de l'électrification, un marché selon lui moins touché par les pénuries de semi-conducteurs et sur lequel les propriétaires de véhicules ne lésinent pas à la dépense.



A ce titre, le cabinet parisien dit s'attendre à un première vague de remplacement des pneus dans l'électrique dans le courant 2023, une perspective qu'AlphaValue juge alléchante pour Pirelli au vu de l'effet bénéfique qu'ont ces produits sur ses résultats.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.