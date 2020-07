Phoenix group : Oddo a initié la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo estime que Phoenix group présente un business model unique au sein du secteur offrant un rendement élevé aux actionnaires.



Le bureau d'analyses a initié la couverture de Phoenix avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 775 pence.



' Phoenix Group est le leader de la consolidation de portefeuilles d'assurance vie au Royaume-Uni et doit finaliser l'acquisition de son principal concurrent ReAssure dans les prochaines semaines ' indique Oddo.



' Il a une gestion rigoureuse de son capital avec une génération importante de cash-flow et un rendement attractif pour les actionnaires '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

