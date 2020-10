Peugeot : Invest Securities abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Alors que le groupe PSA a présenté des résultats trimestriels ' au-dessus des attentes ', Invest Securities prévoit un ' fort rebond de la rentabilité et du FCF sur l'ensemble du S2 2020, sous réserve de l'actualité de la pandémie '.



Les guidances de marché 2020 confirment un recul de -25% en Europe, principal marché du groupe, avant la fusion qui donnera naissance à Stellantis à la fin du 1er trimestre 2021.



' Notre BNA 2020 est ajusté de -2,8% après mise à jour de notre scénario d'activité ', indique l'analyste qui maintient sa note ' neutre ' sur le titre Peugeot dans un contexte de forte volatilité, et réduit son objectif de cours, de 16,2 à 14,3 euros.





