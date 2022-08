Pearson : UBS reste à vente, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Pearson tout en remontant son objectif de cours de 620 à 780 pence, une nouvelle cible qui implique encore un potentiel de recul de 9% pour l'action du groupe britannique d'édition éducative.



Au lendemain d'un point d'activité positif battant les attentes dans certains domaines, avec des objectifs annuels inchangés compte tenu de pressions probables sur les inscriptions, le broker met en avant les 100 millions de livres d'économies de coûts identifiées pour 2023.



Après ces résultats de premier semestre, UBS relève ses prévisions pour Pearson et son objectif de cours de façon à refléter les économies, élément positif clé selon lui, mais il 'reste prudent compte tenu d'un certain nombre de questions sans réponse'.



