Pearson : Credit Suisse relève sa note sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève sa note sur le titre Pearson, passant de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit à 680p contre 750p auparavant.



Le bureau d'analyses indique le point du marché à 9 mois est ressorti 'plus faible qu'attendu et peu rassurant', notamment quant à l'évolution financière et stratégique des didacticiels d'enseignement supérieur.



'En conséquence, nous réduisons notre BPA ajusté de 3,8% à 32,8p en 2021 et

de 7,8% à 37,9p en 2022', indique l'analyste.



Credit Suisse précise toutefois que la correction du cours de l'action d'environ 30% depuis les résultats semestriels justifie l'augmentation de la note sur le titre.





