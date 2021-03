Pearson : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Pearson mais relève son objectif de cours, passant de 540 à 637p.



Alors que Pearson a présenté sa stratégie 'Direct to Consumer' avec la création de cinq divisions dédiées, les prévisions de croissance à long terme de Credit Suisse sont inchangées, soit environ +4%.



Selon le broker, le BPA sera toutefois réduit de 9% en 2021 et de 6% en 2022 avant une augmentation de 2% en 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.