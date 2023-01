(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Pearson, Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 1045 à 1000 pence, la prise en compte des taux de changes actuels l'amenant à réduire ses attentes de BPA ajusté pour le groupe d'édition en 2022 et en 2023.



Le broker estime néanmoins que le point d'activité prévu le 18 janvier est susceptible de montrer une forte croissance des revenus : il anticipe ainsi une croissance organique annuelle de 6,4% (contre un consensus de 4,7%), après une croissance à neuf mois de 7%.



'Compte tenu de la politique prudente du groupe en termes de budgétisation et d'objectifs, il est aussi hautement probable que le profit opérationnel ajusté dépasse le consensus et notre estimation, de 443 millions de livres', ajoute Credit Suisse.



