PARTENAIRE : XTB s'associe à l'entraîneur José Mourinho pour un courtage en ligne qui va droit au but

Le courtier en ligne XTB annonce son partenariat d’ambassadeur avec le célèbre entraîneur de football José Mourinho, ainsi que le lancement d’une offre de trading à 0% de commission à destination de ses utilisateurs.

XTB est une solution de courtage en ligne réputée à travers le monde, et en particulier en France, où elle séduit chaque jour de nouveaux utilisateurs. Ces derniers ont accès aux 16 plus grandes places boursières et peuvent trader sur le CAC 40. Réputée pour laisser une grande place à l’innovation technologique, notamment à travers ses plateformes de trading xStation et xStation Mobile, XTB a également pris l’habitude de s’entourer d’ambassadeurs de prestige, qui partagent ses valeurs. Après l’acteur danois Mads Mikkelsen c’est au tour de l’entraîneur de football José Mourinho d’endosser ce rôle en 2020.

Entraîneur, trader, même combat

Choisir José Mourinho comme ambassadeur mondial est loin d’être un choix anodin pour XTB. Cet entraîneur de football portugais compte parmi les plus décorés dans son domaine : tout au long de sa carrière, il a remporté 25 trophées et un titre national dans quatre pays différents. C’est également l’un des trois seuls entraîneurs à avoir remporté la Ligue des Champions deux fois, en entraînant deux clubs distincts. Un palmarès d’excellence qui résulte de la combinaison d’une discipline de fer, d’un très bon mental et d’une stratégie bien aiguisée. Des atouts qui, selon Daniel Gravier, directeur général XTB France, se retrouvent également chez les experts du courtage. « Nous pensons qu’il existe de nombreuses similitudes entre être un bon entraîneur et un bon trader », explique-t-il. « Vous devez avoir une stratégie qui vous donne une probabilité plus élevée de succès que de défaites. Il faut être discipliné et fort mentalement, car, tout comme la gestion d’une équipe, les pertes en trading font partie du quotidien, mais ce qui est essentiel c’est d’apprendre de cette expérience et de revenir meilleur. » De fait, associer XTB avec José Mourinho et ses valeurs est vite devenu une évidence. « À l’instar de José, nous faisons tout ce que nous pouvons pour être le meilleur courtier au monde. »

Une nouvelle offre de trading à 0% de commission

En marge de la révélation de son nouvel ambassadeur mondial, XTB dévoile également une offre de trading à 0% de commission, dans la limite de 100 000 euros investis par mois. Cette proposition donne accès à plus de 2000 Actions et ETF dans les grandes places boursières mondiales comme Euronext, LSE, NYSE, permet d’accéder aux cours en temps réel ainsi qu’à la plateforme de trading intuitive xStation, avec un scanner avancé des actions. C’est plus que jamais le moment de se lancer dans le courtage en ligne avec XTB.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec XTB. La rédaction de BFM Bourse n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFM Bourse est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.