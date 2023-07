Palantir : Wedbush initie la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a annoncé vendredi avoir initié la couverture du titre Palantir avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 25 dollars.



'Pour résumer, nous pensons que Palantir a su construire une forteresse inégalée dans l'intelligence artificielle et que le groupe est destiné à jouer un rôle majeur dans la révolution de l'IA qui se profile durant la décennie à venir', explique le broker.



Wedbush estime en effet que l'expertise dont dispose le groupe américain dans l'analyse des données de ses clients pourrait lui permettre de se positionner en un véritable spécialiste de l'IA en améliorant les capacités de sa plateforme grâce à l'utilisation de grands modèles de langage (LLM).



