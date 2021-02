Palantir : Jefferies rehausse son objectif, vise 40 dollars

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé vendredi son objectif de cours sur Palantir Technologies de 30 à 40 dollars suite à la série de contrats décrochée par le spécialiste américain de l'intégration de données.



Le broker - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - rappelle que groupe technologique a récemment conclu un contrat de 44 millions de dollars auprès de l'autorité de santé américaine, la FDA, ainsi qu'un accord de 32 millions de dollars avec le National Health Service (NHS), le système de santé britannique.



Palantir a également signé un partenariat technologique avec IBM, souligne-t-il dans une note de recherche.



Si Jefferies salue la popularité grandissante de l'éditeur de logiciels auprès des organismes gouvernementaux et des entreprises, l'enjeu pour l'entreprise va désormais consister à démocratiser sa plateforme en la diffusant à des marchés de masse, contre un usage de niche aujourd'hui, juge le courtier.



Ce processus pourrait prendre du temps à se matérialiser, avertit Jefferies, qui dit toutefois afficher une recommandation positive sur le long terme.



L'action Palantir était en baisse de 0,8% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de New York. Le titre affiche encore une progression de plus de 40% depuis le début de l'année.



