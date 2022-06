Palantir : Goldman Sachs initie le suivi à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a initié jeudi le suivi du titre Palantir avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours à 12 mois de 10 dollars, faisant apparaître un potentiel haussier de 11%.



A en croire la banque d'affaires américaine, Palantir dispose d'un positionnement unique sur le marché des logiciels de l'analyse de données grâce à son approche 'holistique' incluant le pré-traitement des données, leur modélisation et l'implémentation de solutions permettant de résoudre les problématiques.



Goldman se dit également optimiste concernant l'opportunité de long terme dont le groupe technologique bénéficie du côté de la clientèle d'entreprise, à la fois sous l'impulsion de la mise à jour de ses produits et de la croissance de son équipe commerciale, passée d'un effectif de 16 personnes à 2020 à 200 aujourd'hui.



La firme de Wall Street évoque malgré tout une 'visibilité limitée' au niveau de l'activité, le ralentissement en cours de l'économie étant susceptible d'après elles de dissuader les entreprises à s'embarquer dans de vastes projets de transformation numérique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.