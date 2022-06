Palantir : BofA initie à l'achat

(CercleFinance.com) - BofA a initié mardi la couverture du titre Palantir avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 13 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste dit considérer le concepteur de logiciels comme l'un des grands bénéficiaires de l'explosion de la demande pour les plateformes d'intelligence artificielle, à la fois pour les applications d'entreprise et gouvernementales.



'Nous pensons que le titre Palantir n'a pas profité jusqu'ici du récent mouvement de revalorisation du secteur de la défense en dépit de l'exposition significative du groupe aux agences de sécurité nationale américaines', souligne-t-il.



