PageGroup : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur PageGroup, tout en remontant son objectif de cours de 550 à 600 pence, dans le sillage d'un troisième trimestre 'solide' du groupe britannique de services en ressources humaines.



Le bureau d'études rehausse de 8-9% ses estimations de BPA pour la période 2021-23, 'l'activité bénéficiant de niveaux élevés de demande, d'une rareté des candidats, de salaires en croissance et de gains de productivité'.



Credit Suisse indique néanmoins préférer SThree parmi les agences de recrutement professionnel, 'étant données son exposition à l'informatique et aux sciences de la vie ainsi qu'une valorisation décotée'.



