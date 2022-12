Oryzon : Invest Securities confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste indique ce matin que le congrès ASH (American Society of Hematology) qui doit ouvrir très prochainement (du 10 au 13 décembre) sera l'occasion de réunir tous les acteurs qui développent des solutions pour lutter contre les formes liquides du cancer.



' Oryzon sera présente comme chaque année, la société ayant prévu de publier les données finales de son essai de Ph IIa ALICE dans la LAM. Rappelons que le groupe mène actuellement 4 essais dans sa franchise oncologique dans 3 indications différentes. Oryzon reste l'une des rares sociétés qui explorent la voie épigénétique pour adresser le cancer entre autres ' indique Invest Securities.



' Néanmoins, le paysage dans ce domaine devrait évoluer dans les prochaines années, Merck ayant récemment fait une importante acquisition dans ce domaine à 1,35Md$, soulignant ainsi le potentiel que représente l'approche LSD1 ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 6,6 E.



